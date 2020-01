Sky - Milan, si monitora Saelemaekers per il dopo Suso

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha parlato dei possibili sostituti di Suso. Queste le sue parole: "Tra i nomi per sostituire Suso, il Milan segue il belga classe 99' Saelemaekers. C'è già stata un'offerta per il giocatore da parte del Friburgo ma il ragazzo preferirebbe andare al Milan tanto che se la trattativa non dovesse chiudersi in questa sessione aspetterebbe per l'estate. Il Milan sta cercando di capire quanto può investire sul ragazzo per seguire anche la filosofia dei giovani di talento."