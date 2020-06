Sky - Milan, tra venerdì e l'inizio della prossima settimana l'incontro con Raiola per Donnarumma

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio su Sky Sport 24 la priorità al Milan è il rinnovo di Gigio Donnarumma. L'incontro con Mino Raiola potrebbe andare in scena fra venerdì e l'inizio della prossima settimana: i rossoneri metteranno sul piatto la loro proposta per far rinnovare il portiere. In caso di mancato accordo Gigio non andrà via a parametro zero ma con molta probabilità verrà ceduto per monetizzare.