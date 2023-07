Sky - Reijnders, l'Az si prende 24 ore di tempo per dare una risposta al Milan

MilanNews.it

Tijjani Reijnders è un obiettivo concreto del Milan per il centrocampo. Il club rossonero, come raccontato da MilanNews.it questo pomeriggio (QUI), ha rilanciato con una nuova offerta da 22 milioni di euro totali. Secondo quanto riportato da Sky questa sera a Calciomercato - L'Originale l'AZ Alkmaar si sarebbe preso 24 ore di tempo per dare una risposta al club di via Aldo Rossi.