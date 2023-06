Sky - Roma, si prova a chiudere per Scamacca. Giallorossi più avanti del Milan

MilanNews.it

Gianluca Scamacca potrebbe tornare presto in Italia. Come riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato - L'originale, la Roma fra giovedì e venerdì incontrerà gli agenti del giocatore che ha già dato il suo ok per il ritorno nella Capitale. Il blitz di Thiago Pinto sarà decisivo per mantenere la pole sul Milan e provare a chiudere il prestito con il West Ham.