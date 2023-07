SportMediaset - Il Milan fa sul serio per Taremi: costa 20 milioni

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, il Milan fa sul serio per Mehdi Taremi, centravanti classe 1992 del Porto. Se i rossoneri dovessero prendere il giocatore iraniano, che costa 20 milioni di euro, non avrebbero più slot per altri extracomunitari e quindi dovrebbero abbandonare la pista che porta a Samuel Chukwueze del Villarreal. Per la fascia destra, il favorito diventerebbe Gustav Isaksen del Midtjylland.