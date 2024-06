SportMediaset - Milan, contatto importante con l'agente di Zirkzee: si sta limando la commissione

vedi letture

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, c'è stato un importante contatto telefonico nelle scorse ore tra i dirigenti del Milan e Kia Joorabchian, agente di Joshua Zirkzee, da tempo primo nome della lista del Diavolo per rinforzare l'attacco milanista. Le parti stanno limando la commissione richiesta dal procuratore che non sarà di 15 milioni di euro, ma dovrebbe essere intorno ai 5-6 milioni.

Il giocatore olandese sta spingendo per questa soluzione perchè vuole restare a giocare in Italia e per lui l'opzione Milan rappresenta una grandissima chance. Per prenderlo dal Bologna, il club di via Aldo Rossi dovrà pagare la clausola rescissoria da 40 milioni, soldi che potrebbero in gran parte dalle cessioni di De Ketelaere all'Atalanta (26 milioni con i bonus) e di Saelemaekers al Bologna (10 milioni).