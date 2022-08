Sportmediaset - Milan, per la difesa riguadagna posizioni Diallo: c'è però il nodo dell'alto ingaggio

MilanNews.it

Daniele Miceli, dagli studi di Sportmediaset, ha riferito le ultime notizie sul mercato del Milan. Miceli ha detto: “Sta riguadagnando posizioni Diallo del PSG per la difesa del Milan. Il senegalese vuole minutaggio per arrivare in forma al Mondiale in Qatar. Il nodo della questione qui è l’ingaggio del giocatore dato che guadagna quasi 6 milioni a stagioni. L’alternativa è Tanganga del Tottenham. Anche lui vuole minutaggio e vuole delle risposte dagli Spurs. Il Tottneham vuole che chi prende Tanganga a fine stagione lo riscatti obbligatoriamente”.