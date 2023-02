SportMediaset - Roma, Zaniolo via in estate. Sullo sfondo resta il Milan che potrebbe tornare anche su Ziyech

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno in merito alla situazione di Nicolò Zaniolo, nella giornata di ieri il giocatore della Roma aveva cambiato idea ed era pronto a dire sì al Bournemouth: la trattativa sembrava vicina ad andare in porto, tanto che era già prenotato un volo da Pisa (l'attaccante era a La Spezia) per Londra, ma poi gli inglesi hanno deciso di tirarsi indietro e così l'affare è sfumato. Zaniolo è fuori dal progetto della Roma. Il giocatore andrà via in estate, ma i giallorossi non potranno chiedere più di 15-18 milioni di euro. Sullo sfondo resta interessato il Milan, che potrebbe però tornare anche sulle tracce di Hachim Ziyech, il cui passaggio dal Chelsea al PSG è saltato.