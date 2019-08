Alessandro Sugoni è intervenuto su Sky Sport 24 per fare il punto sull’interesse del Milan per Demiral, queste le sue parole: "L'interesse del Milan per Demiral c'è, sarebbero pronti 35 milioni. La Juventus deve cedere uno tra lui e Rugani, preferirebbe cedere quest'ultimo, ma non dovesse riuscirci - Roma interessata - potrebbe cedere Demiral al Milan”.