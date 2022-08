The Athletic - Milan, il Nottingham Forest piomba su Tanganga: il giocatore però preferisce i rossoneri

MilanNews.it

Come riportato dal The Athletic, il Nottingham Forest è interessato a Japhet Tanganga del Tottenham. Il club di Steve Cooper avrebbe formulato un’offerta agli Spurs, che però hanno rifiutato in quanto troppo bassa rispetto ai 20 milioni chiesti per lasciar partire il giocatore a titolo definitivo. Come sappiamo il Milan da diverso tempo è su Tanganga. I rossoneri però puntano a prendere il giocatore negli ultimi giorni di mercato in prestito con diritto di riscatto. Vedremo se l’inserimento del Nottingham disturberà o meno le manovre di Maldini e Massara. La volontà del giocatore, qualora dovesse lasciare il Tottenham, è quella di vestire la casacca rossonera.