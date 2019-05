The Sun - Chelsea, niente esonero per Sarri: Lampard arriverà tra un anno

Arriva una notizia che avrebbe del sorprendente dall'Inghilterra, in totale controtendenza con i rumors delle ultime settimane. Secondo The Sun, infatti, il management del Chelsea avrebbe deciso di non esonerare Maurizio Sarri al termine di questa stagione e di concedere, quindi un altro anno al tecnico toscano, a cui sarebbe già stata comunicata la decisione. Il motivo? Frank Lampard, erede designato e attualmente sulla panchina del Derby County, viene considerato ancora troppo inesperto per potersi sedere su quella di Stamford Bridge e, quindi, necessiterebbe di un altro anno di formazione prima di poter prendere le redini del Chelsea. Il tabloid d'Oltremanica scrive, inoltre, che la dirigenza dei Blues non impedirebbe a Sarri di firmare con la Juventus, a patto che il club campione d'Italia versi 5 milioni di sterline come indennizzo.