The Sun - Milan al lavoro per riscattare Diogo Dalot dal Manchester United

Tra i nuovi innesti del Milan in questa stagione figura anche il profilo di Diogo Dalot, giovane laterale portoghese che è stato schierato in ripetute occasioni da Stefano Pioli. Il classe 99', giovane e di prospettiva, è di proprietà del Manchester United che lo ha ceduto in prestito a causa dei tanti laterali presenti in rosa. Stando a quanto riportato dal quotidiano inglese 'The Sun' il Milan sarebbe intenzionato a riscattare il giocatore : i rossoneri, in particolare, sarebbero disposti a offrire 17 milioni di euro più bonus. Un'offerta importante a cui il Manchester United non ha ancora risposto.