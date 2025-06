Theo rifiuta l'Arabia, ma il rinnovo non è più un'opzione sul tavolo

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport parlando delle possibili svolte post rifiuto di Theo Hernandez dell'offerta proveniente dall'Arabia Saudita: "Il terzino francese si era preso una notte di riflessione, dopo che il club saudita aveva trovato un accordo con il Milan a 30 milioni di euro più bonus per il cartellino. Ma nonostante un'offerta principesca (18 milioni netti a stagione, Theo a Milano ne guadagna 4,5), Hernandez ha rifiutato il trasferimento in Arabia. Theo ha ancora un anno di contratto con il Diavolo, ma il rinnovo non è più un'opzione sul tavolo: o trova una squadra in grado di accontentare anche la richiesta del Milan o resta fino al 2026, per poi salutare da parametro zero. Un'eventualità che, ovviamente, in via Aldo Rossi sperano di evitare.

Decisive nel no all'Al-Hilal sono state la volontà della famiglia (Hernandez è appena diventato padre per la seconda volta) e la tempistica: i sauditi sono a caccia di rinforzi in ottica Mondiale per club, ma la finestra aperta ad hoc dalla Fifa per il torneo negli States chiude il 10 giugno. Così, a meno di improvvisi dietrofront, Theo ha scelto di provare ad attrarre altre offerte nel corso dell'estate. E un interessamento all'orizzonte c'è già: è quello dell'Atletico Madrid, il club che lo ha formato da ragazzino, permettendogli poi di arrivare nel calcio dei grandi".