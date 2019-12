Thiago Silva, il Galatasaray in corsa per il brasiliano

Rimasto sempre nei cuori dei tifosi rossoneri, Thiago Silva è stato uno dei giocatori più talentuoso passato dalle parti di milanello. Da anni al Psg, di cui è anche il capitano, negli ultimi mesi il centrale brasiliano sta trattando il suo rinnovo proprio con il club francese con cui, tuttavia, fatica a trovare un'intesa. In questo senso nelle ultime ore, secondo il portale turco Aksam, Thiago Silva sarebbe entrato nel mirino del Galtasaray che vedrebbe nell'esperto centrale un importante rinforzo per la sua squadra. Recentemente il centrale carioca, proprio per le difficoltà a rinnovare, era stato anche accostato al Milan che aveva pensato ad un possibile ritorno del brasiliano per rafforzare la difesa.