TMW - Lazio, a metà marzo incontro per Romagnoli del Milan

La Lazio proverà ad affondare il colpo per Alessio Romagnoli in questo mese di marzo. La società biancoceleste sa di dover rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione, a maggior ragione dopo l'accordo tra Luiz Felipe e il Betis Siviglia, e conta di formulare un'offerta nelle prossime settimane al capitano del Milan.

Nessuna novità dal club rossonero, fermo all'offerta da 2.8 milioni di euro formulata lo scorso autunno. Mentre dalla Lazio potrebbero arrivarne presto: incontro in programma a metà marzo con l'entourage di Romagnoli per entrare nel dettaglio della trattativa.