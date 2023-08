TMW - Milan, Origi vuole tornare in Premier League: c'è il West Ham sulle sue tracce

Possibile ritorno in Premier League per Divock Origi. L'attaccante del Milan è totalmente fuori dal progetto di mister Stefano Pioli e i rossoneri gli stanno ormai da settimane cercando una soluzione in uscita, non senza difficoltà. Il belga ha detto "no" al trasferimento in Arabia Saudita perché vuole giocare in Inghilterra e nelle ultime ore qualcosa si sta muovendo proprio in questa direzione.

Sondaggio degli Hammers

Sulle tracce dell'ex centravanti Liverpool si muove il West Ham, a caccia di rinforzi per completare il reparto avanzato dopo la cessione di Gianluca Scamacca all'Atalanta.