TMW - Novità in casa Milan: cambio agente per Calhanoglu

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com ci sarebbero novità nel futuro di Hakan Calhanoglu: il giocatore turco, infatti, nelle ultime ore ha cambiato i propri agenti. Ora ad assistere il 10 rossonero è la ISMG International di Gordon Stipic, una delle più importanti agenzie in Germania e in Europa. Tra i giocatori gestiti, in particolare, ci sono calciatori del calibro di Matthias Ginter del Borussia Monchengladbach, Kevin Volland e Nadiem Amiri del Bayer Leverkusen, Sead Kolasinac dell'Arsenal.

La nuova agenzia dovrà discutere del nuovo contratto di Calhanoglu con il Milan, considerato che il turco andrà in scadenza nel 2021. Il giocatore è felice di restare a Milano e lo sarà ancor di più eventualmente con Ralf Rangnick. Il tecnico tedesco stima molto il trequartista ex Amburgo e Bayer Leverkusen di Mannheim e lo renderebbe centrale nel proprio progetto tattico. Non solo: anche Stefano Pioli apprezza molto l'evoluzione di Calhanoglu, il cui futuro sembra dipingersi sempre di più a tinte rossonere.