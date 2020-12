Torino, torna di moda il nome di Rade Krunic

Dopo il lungo flirt della scorsa estate, per il centrocampo del Torino sembra tornare di moda il nome di Rade Krunic. Lo conferma l'edizione odierna de La Stampa, che spiega come il centrocampista bosniaco, poco utilizzato al Milan da mister Pioli, potrebbe ritrovare in granata il suo mentore Marco Giampaolo e tornare quindi a esprimersi con continuità e ottimi risultati come ai tempi comuni di Empoli.