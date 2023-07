Tuttosport - Anche Reijnders innervosito dal tira e molla del club olandese

MilanNews.it

La trattativa per Tijjani Reijnders sta diventando un po' la telenovela del mercato rossonero, un po' come lo era stata l'anno scorso quella per Charles De Ketelaere. Nello specifico, stando a quanto riporta Tuttosport, il giocatore olandese si sarebbe innervosito del tira e molla dell'Az Alkmaar che nonostante la volontà di Tijjani e un'offerta del Milan da 24 milioni complessivi, continua a tergiversare e a non dare risposte.