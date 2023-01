Tuttosport: "L'emergenza blocca le uscite di Adli e Lazetic. Bakayoko ha offerte"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"L'emergenza blocca le uscite di Adli e Lazetic. Bakayoko ha offerte": titola così stamattina Tuttosport che spiega che, a causa dell'emergenza in attacco causata dagli infortuni di Ibrahimovic, Rebic e Origi, il club rossonero ha almeno per ora stoppato le eventuali partenze in prestito del trequartista francese e del centravanti serbo. Intanto, il Milan ha in mano delle proposte dall'estero per Bakayoko, ormai da tempo fuori dai piani tecnici di Stefano Pioli.