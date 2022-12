Tuttosport - Mercato Milan: Aldi resta, Lazetic potrebbe andare via in prestito

MilanNews.it

In vista del prossimo mercato di gennaio, l'edizione odierna di Tuttosport riferisce che Yacine Adli, nonostante sia stato impiegato pochissimo nella prima parte della stagione, è destinato a restare nella rosa di Stefano Pioli, mentre Marko Lazetic potrebbe andare via in prestito per fare esperienza e giocare con continuità.