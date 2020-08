Tuttosport - Milan, assalto alla Fiorentina per Federico Chiesa

Dopo le voci circa un interesse debole del Milan per Federico Chiesa, arrivano le prime conferme riguardo le indiscrezioni sull'attaccante viola in rossonero. Secondo quanto riporta Tuttosport, il Milan è pronto a dare l'assalto alla Fiorentina per il classe 97' inserendo nella trattativa l'uscente Paquetà e la percentuale di riacquisto di Rebic dall'Eintracht Francoforte per il quale il club viola riceverà il 50% della cessione dall'Eintracht al Milan.