Tuttosport - Milan-Chukwueze: si stanno definendo gli ultimi dettagli, è atteso a Milano nelle prossime ore

vedi letture

Il Milan ha praticamente chiuso l'acquisto dal Villarreal di Samuel Chukwueze per 20 milioni di euro più otto di bonus: come spiega stamattina Tuttosport, si stanno definendo gli ultimi dettagli e nelle prossime ore è atteso il suo sbarco a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto. L'obiettivo è di completare tutto il prima possibile, così che il nigeriano possa volare negli USA e unirsi al gruppo rossonero di Stefano Pioli.