Tuttosport - Milan-Florenzi: i rossoneri hanno fretta di chiudere

Il Milan vuole regalare Alessandro Florenzi a Stefano Pioli che non vede l'ora di avere a disposizione il laterale in uscita dalla Roma che può fare sia il terzino che l'attaccante esterno sulla fascia destra. Come riporta Tuttosport, i rossoneri hanno fretta di chiudere la trattativa con la Roma, così che il giocatore possa unirsi in fretta al gruppo milanista ed essere convocabile per la prima di campionato contro la Sampdoria.