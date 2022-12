Tuttosport - Milan, l'Atalanta chiede 5 milioni per Sportiello. Complicate le alternative Vicario e Cragno

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se lo stop di Mike Maignan alla fine dovesse essere prolugato, il Milan è pronto a tornare sul mercato. La prima opzione sarebbe quella di anticipare di sei mesi l'arrivo di Marco Sportiello, ma l'Atalanta chiede 5 milioni di euro per lasciarlo partire a gennaio (i rossoneri lo hanno già bloccato per l'estate quando sarà svincolato). Le alternative sono Vicario e Cragno, ma entrambe sono piste complicate: il primo ha una valutazione di 18 milioni e difficilmente i toscani cedono i loro gioielli durante il mercato invernale, mentre per il secondo Monza e Cagliari dovrebbero trovare un accordo per l’interruzione del prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza. Lo riferisce stamattina Tuttosport.