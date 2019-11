Tuttosport - Milan, le alternative a Ibrahimovic sono tre

Come riporta Tuttosport il Milan ha individuato in Mario Mandzukic l'alternativa a Ibrahimovic. Valutato dalla Juventus 12 milioni di euro, il calciatore croato può andare via per molto meno e in questo momento è a bilancio per 4 mln. Mandzukic piace anche al Borussia Dortmund, mentre il Manchester United negli ultimi giorni s'è un po' defilato. Altri nomi in corsa sembrano essere quelli di Giroud del Cheksea e Jovic del Real Madrid in prestito con diritto di riscatto.