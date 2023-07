Tuttosport - Milan-Musah: non c'è ancora la riposta del Valencia all'offerta rossonera da 20 milioni complessivi

vedi letture

Dopo Loftus-Cheek e Reijnders, il Milan è al lavoro per provare a chiudere anche un altro rinforzo in mezzo al campo, vale a dire Yunus Musah, centrocampista del Valencia: secondo quanto riferisce stamattina Tuttosport, il club spagnolo non ha ancora risposto in via definitiva alla proposta del Diavolo che sfiora i 20 milioni di euro complessivi.