Tuttosport - Milan, non solo Dani Olmo: gli occhi dei rossoneri su diversi talenti della Dinamo Zagabria

Un osservatore rossonero era presente ieri sera per Dinamo Zagabria-Benfica per visionare diversi talenti della formazione croata: come riporta Tuttopsort, nel mirino dei rossoneri non ci sarebbe solo Dani Olmo, ma anche i centrocampisti Amer Gojak, Ivan Sunjic e Nikola Moro. Al Diavolo piace anche l'attaccante esterno Antonio Marin, che però ieri non ha giocato.