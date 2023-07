Tuttosport - Milan, Origi in uscita ma non sono offerte reali: solo interessamenti

Divock Origi, che non è stato nemmeno convocato per la tournée negli Stati Uniti, è in uscita dal Milan perchè non fa parte del progetto tecnico di Stefano Pioli. Al momento, però, non sono ancora arrivate offerte reali in via Aldo Rossi, ma solo semplici interessamenti. A riferirlo è l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.