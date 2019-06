Ci sarebbe un nuovo nome per l'attacco del Milan: si tratta di Gaetan Labord, punta del Montpellier che nelle ultimo campionato francese ha segnato 11 gol in 36 partite. Come riporta Tuttosport, il 24enne francese, che ha un costo di 15 milioni di euro, piace molto al nuovo ds milanista, Frederic Massara.