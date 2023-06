Tuttosport - Milan, raggiunto l'accordo con Romero: firmerà un contratto di quattro anni

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta Tuttosport, ieri i dirigenti del Milan hanno incontro Fali Ramadani con il quale hanno raggiunto un accordo per lo sbarco in rossonero di Luka Romero, il quale arriverà a zero in quanto è in scadenza di contratto contro la Lazio. Il giovane argentino, che può giocare sia da trequertista che da esterno destro d'attacco, firmerà un contratto di quattro anni con il Diavolo.