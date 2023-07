Tuttosport sul mercato del Milan: "Chukwueze è in arrivo e poi rotta su Musah"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Chukwueze è in arrivo e poi rotta su Musah". Il Milan, sempre molto attivo sul mercato, ha definito l'arrivo in rossonero dell'attaccante esterno nigeriano, il quale è atteso a Milano nelle prossime ore per visite mediche e firma. Al Villarreal vanno 20 milioni più 8 di bonus. Ma il Diavolo non intende fermarsi e ora punta a chiudere anche l'arrivo del centrocampista americano del Valencia.