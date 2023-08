TyC Sports - Oggi il presidente del Platense in Italia: si vuole definire il passaggio di Pellegrino al Milan

vedi letture

Come riportato da Cesar Luis Merlo, giornalista per TyC Sports in Argentina, la trattativa per Marco Pellegrino, difensore 2002 del Platense, sta entrando nella fase di definizione.

Come riportato, infatti, oggi il presidente del club Argentino arriverà in Italia per trovare l'accordo definitivo per il trasferimento del difensore classe 2002 in rossonero.