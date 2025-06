Udogie il preferito di Igli Tare per sostituire Theo Hernandez

vedi letture

Le possibilità di rinnovo di Theo Hernandez con il Milan sono zero. A fronte di questo calciatore e club si stanno adoperando per salutarsi in maniera pacifica nel corso della prossima estate, con il francese che al momento non avrebbe altre opzioni al di fuori di quella saudita, con l'Al-Hilal disposto a corrispondergli un triennale da 18 milioni di euro a stagione.

In attesa di capire cosa ne sarà di Theo Hernandez, Igli Tare si starebbe già cominciando a muovere di conseguenza, individuando nel calciomercato quei calciatori che possano fare a caso del Milan. Junior Firpo rientra tra questi, ma stando ai colleghi de La Gazetta dello Sport il preferito del neo direttore sportivo del Milan è Destiny Udogie, fresco vincitore dell'Europa League con il Tottenham.

Pagato 25 milioni di euro, il valore dell'ex Udinese non è certo diminuito, anzi. L'italiano in fase difensiva non sarebbe impeccabile, ma Igli Tare lo riterrebbe essere un profilo perfetto per questo motivo per tre motivi: età, nazionalià e prospettiva di crescita.