UFFICIALE: Antonio Mirante rinnova fino al 30 giugno 2024

Come anticipato qualche settimana fa da Milannews.it (clicca QUI per leggere la nostra anticipazione), Antonio Mirante continuerà la sua avventura in rossonero per un'altra stagione. Ecco il comunicato ufficiale del Milan sul rinnovo del portiere: "AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Antonio Mirante fino al 30 giugno 2024".