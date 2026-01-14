ufficiale Maximilian Ibrahimovic all'Ajax in prestito con diritto di riscatto

Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, è un nuovo giocatore dell'Ajax. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dal Milan sul suo sito: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Maximilian Zlatan Seger Ibrahimović all'AFC Ajax. Il Club rossonero augura a Maximilian le migliori soddisfazioni per il prosieguo della stagione sportiva".

In questa stagione, Maximilian Ibrahimovic ha realizzato ben 5 gol e 4 assist con il Milan Futuro in 16 presenze, di cui 9 da titolare e non ha mai esordito in prima squadra. L'operazione permetterà al ragazzo di trovare più spazio tra i grandi e fare esperienza in un contesto diverso da quello italiano.