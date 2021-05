VIDEO - Calhanoglu, maxi offerta dal Qatar: 32 milioni in tre anni

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Manuele Baiocchini ha riportato alcune novità sul futuro di Calhanoglu. Questo il suo intervento: "Abbiamo questa notizia e l'abbiamo verificata nel corso del tempo, soprattutto la sua fattibilità. Calhanoglu ha un'offerta dall'Al Duhail, un'offerta faraonica di 8 milioni di euro alla firma e di 8 milioni di euro per tre anni per un totale di 32 milioni di euro. Calhanoglu ci sta pensando, è consapevole che un'offerta dal calcio di quelle zone non è il massimo ma ci sta pensando. La prossima settimana l'agente incontrerà i dirigenti della squadra qatariota e capirà gli sviluppi."

Guarda il video di Sky Sport: