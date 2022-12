VIDEO MN - Agenti di Bennacer lasciano Casa Milan dopo l'incontro, durato un'ora e mezza, con Maldini e Massara

Fonte: dai nostri inviati a Casa Milan Gianluigi Torre ed Antonio Vitiello

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo circa un'ora e mezza dall'arrivo a Casa Milan Enzo Raiola, insieme ad i suoi collaboratori, lascia la sede rossonera come documentato dagli inviati della nostra redazione. In questo lasso di tempo i rappresentanti dell'algerino hanno incontrato la dirigenza del Milan per parlare del rinnovo del centrocampista, attualmente in scadenza a giugno 2024. C'è fiducia tra le parti, e la distanza tra domanda e offerta non è insormontabile.