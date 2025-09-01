VIDEO - Musah sta svolgendo ora le visite mediche con l'Atalanta

Yunus Musah, in questi minuti, sta svolgendo le visite mediche con l'Atalanta. L'americano si vestirà di neroazzurro in prestito oneroso per 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro e un 10% sulla futura rivendita.

CALCIOMERCATO MILAN: IL PUNTO

È fatta per il ritorno in Italia di Adrien Rabiot, che sembra destinato a lasciare il Marsiglia per vestire la maglia del Diavolo. Il centrocampista francese, già allenato da Massimiliano Allegri alla Juventus, sosterrà le visite mediche direttamente in Francia a causa degli impegni con la Nazionale. L’arrivo a Milano è previsto nei giorni successivi, quando verranno completate tutte le formalità burocratiche prima dell’annuncio ufficiale del club rossonero. Infine, anche il fronte cessione registra novità importanti. Il centrocampista Yunus Musah, per esempio, passerà all’Atalanta in prestito oneroso da 4-5 milioni con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, siglando un contratto triennale con il club nerazzurro. Inoltre, è definito il trasferimento di Alex Jimenez al Bournemouth: il terzino spagnolo classe 2005 si trasferirà in Premier League con un accordo da 20 milioni tra prestito e riscatto. La trattativa più chiacchierata riguarda lo scambio tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk: il messicano ha aperto alla possibilità di trasferirsi alla Roma, consapevole che in rossonero non avrebbe trovato spazio. Dovbyk, invece, ha già dato il suo assenso per trasferirsi al Milan e ora la palla passa dunque ai club per definire i dettagli dell’operazione.