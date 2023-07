West Ham, piace Osorio: anche il Milan segue il talento cileno classe 2004

MilanNews.it

Il West Ham guarda in Sudamerica per rinforzare l'organico in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta The Sun gli Hammers sono interessati a Dario Osorio, esterno offensivo classe 2004 in forza all'Universidad de Chile. Il talento cileno ha ricevuto offerte dal Brasile, ma la sua intenzione è di andare a giocare in Europa. Oltre al West Ham, piace anche a Milan e Wolverhampton. Il club londinese vuole però anticipare la concorrenza, presentando a breve all'Universidad de Chile un'offerta di 7,5 milioni di sterline.