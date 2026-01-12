Zaniolo torna nel mirino del Milan? La Rai: "Colloquio formale con Manna. C'è anche il Milan"

Ciro Venerato, giornalista di mercato per Rai Sport, si è così espresso a La Domenica Sportiva sul futuro di Nicolò Zaniolo, attaccante che l'Udinese dovrebbe riscattare dall'Atalanta per 10 milioni di euro a fine stagione: "C'è un'idea per giugno. C'è stato un colloquio formale e garbato tra Manna e l'agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli. Sul giocatore c'è anche il Milan". Fino ad oggi, l'ex Roma ha disputato una più che buona prima parte di campionato, adesso, però, dovrà fermarsi per due-tre settimane, a causa di una giornata di squalifica e di una operazione al ginocchio.

LE PAROLE DI GATTUSO IN OTTICA NAZIONALE

Gennaro Gattuso, CT della Nazionale Italiana ed ex leggenda rossonera, era presente a Riad, in Arabia Saudita, per assistere alla semifinale di Supercoppa Italiana tra il Milan e il Napoli. Tra le domande che gli sono poste anche quella su Davide Bartesaghi, giovanissimo giocatore milanista classe 2005 che è una delle grandi sorprese di questa stagione: in particolare gli è stato chiesto se sarà possibile vedere il giovane non ancora 20enne in Nazionale maggiore nei prossimi mesi.

La risposta di Gennaro Gattuso su Davide Bartesaghi: "Bartesaghi in Nazionale per gli spareggi dei Mondiali? Perché no? Sta facendo molto bene. Ci sono lui, Palestra, Zaniolo. tanti ragazzi stanno facendo bene. Vediamo oggi che prestazione può fare ma è un dato di fatto che sta facendo molto molto bene".