Milan, oggi continuano gli allenamenti a Milanello a ranghi ridotti

Dopo un esordio "traumatizzante", come definito da Igli Tare nel pre-partita, il Milan ha vinto la seconda giornata di campionato, sconfiggendo per 2-0 il Lecce in trasferta. I rossoneri si possono dunque godere la sosta per le Nazionali che, ieri, li ha portati verso la fine del calciomercato e anche verso alcuni giorni di lavoro, senza partite di mezzo, durante i quali migliorare il feeling tra la squadra e con il mister, pur a ranghi ridotti visti i sempre molti giocatori convocati dalle Nazionali.

Come riportato dalla redazione di MilanNews.it il Milan si è ritrovato ieri pomeriggio al Centro Sportivo di Milanello per la ripresa degli allenamenti e oggi proseguirà nel lavoro, anche con qualche volto nuovo come Nkunku e Odogu. Agli ordini di Allegri mancheranno alcuni calciatori: Modric (Croazia), Pulisic (Stati Uniti), Maignan e Rabiot (Francia), Pavlovic (Serbia), Saelemaekers e De Winter (Belgio), Loftus-Cheek (Inghilterra), Estupinan (Ecuador), Gimenez (Messico), Athekame (Svizzera U21), Bartesaghi (Italia U21). Non è stato convocato Rafael Leao che potrà recuperare al meglio dal suo problema fisico.