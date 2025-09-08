Milanello, Leao ha lavorato anche in questi giorni di riposo: ce la sta mettendo tutta per rientrare contro il Bologna

vedi letture

Massimiliano Allegri ha dato qualche giorno di riposo ai suoi giocatori che riprenderanno nella giornata di domani in vista della gara casalinga di domenica sera contro il Bologna a San Siro. A Milanello si è comunque visto Rafael Leao che ha lavorato anche in questi giorni di riposo e ce la sta mettendo tutta per tornare il prima possibile a disposizione del tecnico livornese, magari già per il prossimo impegno contro gli emiliani. Lo riferisce Sky.

Durante il match di Coppa Italia contro il Bari a San Siro di età agosto, Leao ha rimediato un trauma elongativo al polpaccio destro. Il giocatore portoghese non ha potuto così scendere in campo in Serie A nè contro al Cremonese, nè contro il Lecce, oltre a dover rinunciare alla convocazione in nazionale.

