MILANELLO REPORT - Il racconto dell'allenamento odierno dei rossoneri

Penultimo allenamento in preparazione della prossima giornata di campionato che vedrà il Milan, domenica 1° dicembre alle 15.00, affrontare il Parma allo stadio Tardini. Presenti a Milanello anche Zvonimir Boban, Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Rossoneri in palestra alle 11.00 per iniziare con l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo centrale per svolgere alcuni torelli seguiti da una serie di esercizi atletici tra gli ostacoli bassi e le sagome. I portieri, nel frattempo, hanno effettuato un lavoro specifico agli ordini del preparatore Turci. Terminata la prima parte, Mister Pioli ha schierato due squadre a tutto campo per dare il via alla fase tattica. Infine, spazio a delle prove sui calci piazzati.