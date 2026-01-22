MN - Milanello, anche oggi lavoro personalizzato per Saelemaekers

MN - Milanello, anche oggi lavoro personalizzato per Saelemaekers
Oggi alle 13:40Da Milanello
di Enrico Ferrazzi

Anche oggi niente allenamento in gruppo per Alexis Saelemaekers: l'esterno belga, che è alle prese con un risentimento all'adduttore sinistro rimediato domenica scorsa contro il Lecce, proseguirà il suo lavoro personalizzato. Resta quindi sempre in forte dubbio la sua presenza tra i convocati di Max Allegri per la gara in casa della Roma in programma domenica alle 20.45. Vedremo se domani o sabato il numero 56 milanista tornerà ad allenarsi insieme ai suoi compagni di squadra, altrimenti sarà costretto a dare forfait.

di Antonio Vitiello

DOVE VEDERE ROMA-MILAN
Data: domenica 25 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it