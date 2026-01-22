MN - Milanello, anche oggi lavoro personalizzato per Saelemaekers
MilanNews.it
Anche oggi niente allenamento in gruppo per Alexis Saelemaekers: l'esterno belga, che è alle prese con un risentimento all'adduttore sinistro rimediato domenica scorsa contro il Lecce, proseguirà il suo lavoro personalizzato. Resta quindi sempre in forte dubbio la sua presenza tra i convocati di Max Allegri per la gara in casa della Roma in programma domenica alle 20.45. Vedremo se domani o sabato il numero 56 milanista tornerà ad allenarsi insieme ai suoi compagni di squadra, altrimenti sarà costretto a dare forfait.
di Antonio Vitiello
DOVE VEDERE ROMA-MILAN
Data: domenica 25 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
Pubblicità
Da Milanello
PHOTOGALLERY MN - Cardinale a Milanello: le immagini con Furlani, Tare, Allegri, Ibra, Pulisic e Modric
È tornato Cardinale ma il mercato del Milan non cambia. La guerra santa in Lega per la Championsdi Franco Ordine
Le più lette
2 Giuffredi: "Se a Conte manca il coraggio di far giocare i giovani, non è un problema mio. Allegri fa giocare Bartesaghi, retrocesso con l'U23, nel Milan"
10:27 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Primo Piano
Gimenez: "Non ho ancora dimostrato chi sono e cosa so fare, ma il Milan ha fiducia in me. Modric grande leader"
Carlo PellegattiCome 40 anni fa, si cambia. Rivoluzione o continuità? Grande intuizione di Tare. Perth.. è andata bene! Che fortuna quel Milan lì!
Antonio VitielloNuova rivoluzione in arrivo. Il ruolo di Calvelli. Mancanza di rispetto: ha ragione Allegri
Pietro MazzaraCiao Papà: grazie a tutti per la vicinanza e l'affetto. Max logora chi vive su Saturno
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com