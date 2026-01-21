MN - Milanello, Cardinale ha incontrato anche la squadra rossonera

di Antonio Vitiello

CARDINALE A MILANELLO

Gerry Cardinale è toRnato in Italia e in queste ore si trova nel Centro Sportivo di Milanello dove ha incontrato l'ad rossonero Giorgio Furlani, il tecnico Massimiliano Allegri, il ds Igli Tare e Zlatan Ibrahimovic per parlare dell'andamento della società e della squadra milanista.

Il numero uno di RedBird è a Milano in questi giorni nell’ambito di una serie di incontri europei già in agenda e ha voluto far sentire la sua vicinanza costante al club e al management, con cui il rapporto è continuo e strutturato.

Questa visita si inserisce in un contesto di stabilità, continuità e unità, con pieno allineamento tra proprietà e management. Il Milan è un progetto prioritario all’interno dell’ecosistema RedBird, su cui Gerry Cardinale ha una visione chiara e un impegno di lungo periodo. Il progetto attraversa una fase rilevante del suo percorso di crescita. La leadership di Cardinale è forte e in piena sintonia con il management del Milan. La sua visione strategica ha accelerato la crescita del Club: costanti investimenti nella squadra, che è sempre al centro del progetto, crescita dei ricavi, progetto stadio e sinergie dell’ecosistema RedBird. Una visita dunque coerente con la centralità del Milan e con un momento chiave del percorso di sviluppo di lungo periodo.