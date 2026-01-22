MN - Milanello, oggi doppia seduta: palestra al mattino, allenamento sul campo alle 15.30

vedi letture

Doppia seduta per il Milan oggi a Milanello: questa mattina i rossoneri, che stanno preparando il big-match di domenica sera in casa della Roma, hanno lavorato in palestra, mentre a partire dalle 15.30 si alleneranno su uno dei campi del Centro Sportivo di Carnago. Alexis Saelemakers, che è alle prese con un risentimento all'adduttore rimediato nell'ultima partita contro il Lecce, proseguirà il suo lavoro personalizzato e dunque resta in forte dubbio per la trasferta nella Capitale. Tutto dipenderà dagli allenamenti di domani e sabato: se dovesse tornare in gruppo allora verrebbe convocato da Max Allegri, altrimenti sarà costretto a dare forfait.

di Antonio Vitiello

Serie A, il programma completo della 22^ giornata

VENERDÌ' 23 GENNAIO

Inter-Pisa 20.45

SABATO 24 GENNAIO

Como-Torino 15.00

Fiorentina-Cagliari 18.00

Lecce-Lazio 20.45

DOMENICA 25 GENNAIO

Sassuolo-Cremonese 12.30

Atalanta-Parma 15.00

Genoa-Bologna 15.00

Juventus-Napoli 18.00

Roma-Milan 20.45

LUNEDI' 26 GENNAIO

Verona-Udinese 20.45