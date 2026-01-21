MN - Milanello, oggi Saelemaekers si è allenato a parte

MN - Milanello, oggi Saelemaekers si è allenato a parteMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:38Da Milanello
di Enrico Ferrazzi

Dopo due giorni di riposo, il Milan, che ha ricevuto la visita di Gerry Cardinale a Milanello, ha ripreso questa mattina gli allenamenti su campi del Centro Sportivo di Carnago. Alexis Saelemakers, che domenica contro il Lecce ha riporta un risentimento all'adduttore sinistro, non si è allenato con il resto del gruppo rossonero, ma ha lavorato a parte. L'esterno belga resta quindi in dubbio per la gara di domenica sera in casa della Roma

di Antonio Vitiello

DOVE VEDERE ROMA-MILAN
Data: domenica 25 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it