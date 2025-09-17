MN - Milanello, Pavlovic in gruppo nella parte atletica. Lavoro personalizzato per Maignan e Leao
Il Milan ha proseguito oggi a Milanello la preparazione in vista del prossimo impegnato di campionato in programma sabato alle 20.45 sul campo dell'Udinese. Per quanto riguarda gli infortunati, Strahinja Pavlovic ha svolto la parte atletica della seduta odierna in gruppo e poi ha proseguito il suo lavoro personalizzato. Si sono invece allenati a parte sia Mike Maignan che Rafael Leao. Ricordiamo che ai box c'è anche Ardon Jashari che però dovrà restare fuori ancora per qualche settimana.
Si riporta di seguito il programma completo della quarta giornata di Serie A:
19/09/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Cagliari DAZN
20/09/2025 Sabato 15.00 Bologna-Genoa DAZN
20/09/2025 Sabato 18.00 Verona-Juventus DAZN
20/09/2025 Sabato 20.45 Udinese-Milan DAZN/SKY
21/09/2025 Domenica 12.30 Lazio-Roma DAZN
21/09/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Parma DAZN
21/09/2025 Domenica 15.00 Torino-Atalanta DAZN
21/09/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Como DAZN/SKY
21/09/2025 Domenica 20.45 Inter-Sassuolo DAZN
22/09/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Pisa DAZN/SKY
