MN - Verso il Liverpool: Calabria recuperato, ancora out Thiaw. Le ultime da Milanello

E' il giorno di vigilia del debutto del Milan nella Champions League 2024-2025: domani sera alle 21 i rossoneri di Paulo Fonseca affronteranno infatti il Liverpool a San Siro. In questi minuti è ancora in corso a Milanello la seduta di rifinitura, alla quale sta partecipando anche Davide Calabria. Il capitano rossonero, che era tornato a lavorare in gruppo già nella giornata di ieri, è dunque recuperato e sarà tra i convocati per la sfida contro i Reds. Ancora out invece Malick Thiaw, che non ha ancora smaltito del tutto la distorsione alla caviglia che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane. Contro gli inglesi, oltre al tedesco, mancheranno poi anche gli altri infortunati Sportiello, Bennacer e Florenzi e non ci sarà nemmeno Jovic che non è stato inserito in lista UEFA. Tra i giocatori a disposizione di Fonseca, che prima dell'allenamento ha parlato con Ibrahimovic e Moncada, ci saranno anche tre giovani, cioè Zeroli, Bartesaghi e Liberali.

BALLOTTAGGI APERTI - Per quanto riguarda la probabile formazione milanista, in attesa di conoscere le ultime novità dalla conferenza stampa del tecnico portoghese che è in programma alle 14.15, sono principalmente due i ballottaggi aperti: il primo è sulla fascia destra di difesa dove Calabria ed Emerson Royal si giocano una maglia da titolare, mentre l'altro è in attacco, con Morata in vantaggio su Abraham (lo spagnolo parlerà in conferenza stampa insieme a Fonseca)

CONFERME - Alle spalle dello spogliatoio confermato il trio che ha giocato contro il Venezia, cioè quello composto da Pulisic a destra, Reijnders in mezzo e Leao a sinistra. Fofana e Loftus-Cheek vanno verso la conferma a centrocampo, mentre in difesa, oltre al solito Theo Hernandez a sinistra, dovrebbe rivedersi Tomori al fianco di Pavlovic.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1):

16 Maignan

2 Calabria 23 Tomori 31 Pavlovic 19 Theo

29 Fofana 8 Loftus-Cheek

11 Pulisic 14 Reijnders 10 Leao

7 Morata